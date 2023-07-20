Корнеев — о Головине в «Монако»: у него нет амбиций менять это спокойствие на конкуренцию

Бывший главный тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о перспективах полузащитника «Монако» Александр Головина во французской команде.

«Головин будет вечно продлевать контракт с «Монако», пока клуб будет заинтересован в этом. У него нет амбиций куда-то уходить и менять это спокойствие на новые вызовы и конкуренцию. За пять лет он до сих пор не говорит на французском языке, этот факт говорит о многом», — приводит слова Корнеева Metaratings.

27-летний Головин — воспитанник ЦСКА. Во французском клубе спортсмен оказался летом 2018 года, тогда «Монако» пришлось заплатить за его трансфер € 30 млн. Действующий контракт между сторонами истекает летом 2026 года. За «Монако» российский полузащитник забил 25 голов и отдал 33 результативные передачи в 176 матчах.