Семак: «Зенит» ощутимо изменился? В чём ощутимость? Назовите хотя бы несколько позиций

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отказался соглашаться с мнением, что его команда претерпела серьёзные изменения в межсезонье.

«Зенит» ощутимо изменился? Почему все говорят о том, что ощутимо? В чём ощутимость? Назовите хотя бы несколько позиций в стартовом составе, которые изменились. Я думаю, их очень немного», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Из «Зенита» на правах свободного агента ушёл полузащитник Далер Кузяев, подписавший контракт с «Гавром», и запасной голкипер Даниил Одоевский, отправившийся на правах аренды в «Волгарь».

Петербуржцы приобрели полузащитников Ду Кейроса и Александра Коваленко, а также подписали контракт с голкипером Никитой Гойло.