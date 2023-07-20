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Семак: «Зенит» ощутимо изменился? В чём ощутимость? Назовите хотя бы несколько позиций

Семак: «Зенит» ощутимо изменился? В чём ощутимость? Назовите хотя бы несколько позиций
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отказался соглашаться с мнением, что его команда претерпела серьёзные изменения в межсезонье.

«Зенит» ощутимо изменился? Почему все говорят о том, что ощутимо? В чём ощутимость? Назовите хотя бы несколько позиций в стартовом составе, которые изменились. Я думаю, их очень немного», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Из «Зенита» на правах свободного агента ушёл полузащитник Далер Кузяев, подписавший контракт с «Гавром», и запасной голкипер Даниил Одоевский, отправившийся на правах аренды в «Волгарь».

Петербуржцы приобрели полузащитников Ду Кейроса и Александра Коваленко, а также подписали контракт с голкипером Никитой Гойло.

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