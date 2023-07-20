Семак: «Зенит» ощутимо изменился? В чём ощутимость? Назовите хотя бы несколько позиций
Поделиться
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отказался соглашаться с мнением, что его команда претерпела серьёзные изменения в межсезонье.
«Зенит» ощутимо изменился? Почему все говорят о том, что ощутимо? В чём ощутимость? Назовите хотя бы несколько позиций в стартовом составе, которые изменились. Я думаю, их очень немного», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Из «Зенита» на правах свободного агента ушёл полузащитник Далер Кузяев, подписавший контракт с «Гавром», и запасной голкипер Даниил Одоевский, отправившийся на правах аренды в «Волгарь».
Петербуржцы приобрели полузащитников Ду Кейроса и Александра Коваленко, а также подписали контракт с голкипером Никитой Гойло.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 июля 2023
-
13:42
-
13:40
-
13:36
-
13:30
-
13:27
-
13:26
-
13:22
-
13:20
-
13:01
-
12:53
-
12:50
-
12:45
-
12:44
-
12:37
-
12:31
-
12:20
-
12:15
-
12:14
-
12:11
-
12:10
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:59
-
11:58
-
11:42
-
11:30
-
11:22
-
11:13
-
11:12
-
11:08
-
11:06
-
11:05
-
10:57
-
10:50
Партнерский контент