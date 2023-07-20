Семак заявил, что Фернандес может сыграть за «Зенит» уже в ближайших матчах
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игровой форме новичка сине-бело-голубых защитника Марио Фернандеса, отметив, что бразилец может дебютировать уже в ближайших матчах.
«Как оценю физическую форму Фернандеса? Марио — профессионал. Конечно, время без игровой практики и игрового тонуса действительно добавляет определённые сложности, но его профессионализм и желание, с которым он работает, позволят увидеть его на футбольном поле уже в ближайших матчах. У него всё для этого есть», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Ранее «Зенит» обыграл слухи о лишнем весе и плохой физической форме Фернандеса, опубликовав видео, в котором показал реальный вес новичка команды — 85,25 кг.
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