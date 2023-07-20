Бакаев поделился ожиданиями от второго сезона в составе «Зенита»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона, отметив, что настроен приносить результат и пользу команде.

«С какими мыслями вхожу в новый сезон? Чтобы развиваться, всегда надо что‑то исправлять, работать над собой. Хочется приносить результат и пользу команде. Поддержка со стороны тренерского штаба есть всегда, моё дело — работать, доказывать и ждать своего шанса», — приводит слова Бакаева «Матч ТВ».

Бакаев перешёл в «Зенит» летом прошлого года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 26 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.