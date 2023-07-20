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Российский футболист отказался от смены спортивного гражданства

Российский футболист отказался от смены спортивного гражданства
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Cпортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, что полузащитник Руслан Фищенко не стал менять спортивное гражданство на азербайджанское.

«Руслан Фищенко принял решение оставить себе российское гражданство. Он намерен выйти с «Родиной» в РПЛ и получить вызов в сборную России», – приводит слова Зинина Sport24.

23-летний Фищенко выступал в академии ЦСКА, затем находился в «Ростове», «Велесе», но наибольшую популярность получил благодаря игре за «Уфу», с которой выступал в Российской Премьер-Лиге, а затем вылетел в Мелбет Первую лигу. По ходу прошлого сезона полузащитник перешёл в «Родину», в составе которой в 16 матчах отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

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