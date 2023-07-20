Защитница сборной Новой Зеландии Райли отпраздновала с семьёй первую победу страны на ЧМ

Защитника сборной Новой Зеландии Эли Райли не скрывала своих эмоций после победы над Норвегией (1:0) в матче открытия чемпионата мира по футболу среди женщин. 35-летняя спортсменка подбежала к трибуне, где её ждала семья, в том числе муж.
Для Новой Зеландии эта победа на домашнем чемпионате мира стала первой для национальной команды за шестой турнир.
Отметим, что сборные Новой Зеландии и Норвегии выступают в одной группе с командами Швейцарии и Филиппин. Эти сборные сыграют между собой завтра, 21 июля.
Фото: Hannah Peters — FIFA/FIFA via Getty Images
Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, которая также является самой титулованной командой в истории турнира. У США четыре победы на чемпионатах мира.
- 20 июля 2023
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