Колосков — о Черчесове: как можно умудриться проиграть клубу с Фарерских островов? Позор

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша».
«С одной стороны, увольнение Черчесова — неожиданность. Мне даже в страшном сне не снилось, что «Ференцварош» может проиграть клубу с Фарерских островов. Но, с другой стороны, ничего неожиданного в этом нет — типичная ситуация с любым тренером, который проигрывает с таким позором слабейшей команде на континенте. На Фарерах вообще никакой футбольной инфраструктуры нет. Как можно умудриться проиграть такой команде? Ярость и реакция руководителей клуба понятна. Все чемпионства забываются. Это не только позор для клуба, но и недобор десятков миллионов долларов.
Трудно говорить о будущем Черчесова. Его знают в Европе — он хорошо работал и в Австрии, и сейчас в Венгрии. Скоро начнётся сезон — все команды с тренерами. Невозможно найти новую команду по щелчку. Может быть, после семи-десяти туров какое-то место освободится. Но захочет ли Черчесов? Я был бы рад, если бы Станислав Саламович вернулся в российский чемпионат. Считаю, что он один из самых опытных и талантливых российских тренеров. Черчесов пригодился бы ещё российским клубам», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 20 июля 2023
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