«Нас ждёт очень тяжёлый матч». Семак поделился мнением о первом сопернике «Зенита» в РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о будущем сопернике петербуржцев по матчу 1-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород», отметив, что сине-бело-голубым предстоит очень тяжёлая игра.

«Соперник хороший, команда сыгранная, в ней есть большое количество опытных игроков, которые цементируют игру команды, есть хорошие молодые игроки, которые уже смогли себя проявить, играя за «Пари НН». Нас ждёт очень сложный, тяжёлый выездной матч против хорошей команды. В прошлом году нам было непросто, думаю, в этом тоже будет очень сложно. Календарь для нас непростой — мы начинаем сезон с двух выездов, и эти выезды непростые. Но мы должны готовиться, играть, стараться в каждом матче добиваться победы и показывать хорошую игру», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Пари НН» и «Зенит» сыграют в Нижнем Новгороде уже послезавтра, 22 июля.