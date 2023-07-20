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«Тоттенхэм» разрешил Санчесу вести переговоры со «Спартаком» и «Страсбургом»

«Тоттенхэм» разрешил Санчесу вести переговоры со «Спартаком» и «Страсбургом»
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Руководство лондонского «Тоттенхэма» разрешило колумбийскому защитнику команды Давинсону Санчесу вести переговоры с другими клубами. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, в переговорах с Санчесом участвуют московский «Спартак» и французский «Страсбург», однако сам футболист сейчас находится в расположении «Тоттенхэма», который проводит подготовку к следующему сезону в Австралии и Азии.

Ранее сообщалось, что Санчес настроен продолжать свою карьеру в Европе, а на защитника претендуют ещё несколько турецких клубов. В «Спартаке» отказались комментировать информацию о ходе переговоров по переходу колумбийского футболиста.

«Чемпионат» сообщил, что «Тоттенхэм» готов продать Санчеса в «Спартак» за € 13,3 млн.

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