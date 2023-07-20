Источник: Равиль Измайлов покинет пост генерального директора «Пари НН»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, сегодня, 20 июля, у Измайлова последний рабочий день на своей должности. Вместе с генеральным директором из «Пари НН» уйдёт и вся его команда менеджеров. Измайлов принял решение об отставке самостоятельно, так как у функционера появилось предложение о продолжении карьеры в Москве.

Новый генеральный директор «Пари НН», чьё имя не называется, приступит к своим обязанностям в следующий понедельник, 24 июля.

Измайлов ранее работал в руководстве московского «Спартака», а также был одним из функционеров, отвечающих за подготовку Москвы и Московской области к проведению чемпионата мира 2018 года.