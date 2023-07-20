Источник: Равиль Измайлов покинет пост генерального директора «Пари НН»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По информации источника, сегодня, 20 июля, у Измайлова последний рабочий день на своей должности. Вместе с генеральным директором из «Пари НН» уйдёт и вся его команда менеджеров. Измайлов принял решение об отставке самостоятельно, так как у функционера появилось предложение о продолжении карьеры в Москве.
Новый генеральный директор «Пари НН», чьё имя не называется, приступит к своим обязанностям в следующий понедельник, 24 июля.
Измайлов ранее работал в руководстве московского «Спартака», а также был одним из функционеров, отвечающих за подготовку Москвы и Московской области к проведению чемпионата мира 2018 года.
- 20 июля 2023
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