Корнеев — о Кузяеве: его мечта не была пустозвонством, ради Европы он снизил зарплату

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался об уходе российского полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».
«Начнём с того, что очень рад за Далера и за то, что его мечта не была пустозвонством, озвученным мне. Он действительно этого хотел и пошёл на существенные сокращения по зарплате, чтобы оказаться в Европе, в одном из топ-5 чемпионатов. «Гавр» – небольшой, но интересный клуб с хорошей спортивной составляющей. Уверен, что игрок и клуб будут расти вместе! И этот переход, особенно с ситуацией в мире на сегодня, без сомнения, откроет возможность трансферов для других игроков», — приводит слова Корнеева Metaratings.
Отметим, что «Гавр» подписал с 30-летним Кузяевым двухлетний контракт. «Гавр» в прошлом сезоне выиграл второй по силе дивизион Франции.
- 20 июля 2023
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