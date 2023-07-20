Корнеев — о Кузяеве: его мечта не была пустозвонством, ради Европы он снизил зарплату

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался об уходе российского полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

«Начнём с того, что очень рад за Далера и за то, что его мечта не была пустозвонством, озвученным мне. Он действительно этого хотел и пошёл на существенные сокращения по зарплате, чтобы оказаться в Европе, в одном из топ-5 чемпионатов. «Гавр» – небольшой, но интересный клуб с хорошей спортивной составляющей. Уверен, что игрок и клуб будут расти вместе! И этот переход, особенно с ситуацией в мире на сегодня, без сомнения, откроет возможность трансферов для других игроков», — приводит слова Корнеева Metaratings.

Отметим, что «Гавр» подписал с 30-летним Кузяевым двухлетний контракт. «Гавр» в прошлом сезоне выиграл второй по силе дивизион Франции.