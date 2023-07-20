Главный тренер «Ахмата» рассказал, с каким настроем команда подходит к началу сезона РПЛ

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о готовности команды к новому сезону Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас все команды подходят с хорошим настроением к началу чемпионата. Все соскучились по футболу, болельщикам, играм и антуражу. В первую очередь, конечно, все соскучились по футболу — мы же любим свою профессию. Настроение у всех хорошее, а дальше уже будут показывать, у кого лучше или хуже. Все в ожидании, хотят радовать болельщиков, показывать игру и давать результат», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в прошлом сезоне РПЛ «Ахмат» занял пятое место, что стало повторением лучшего результата грозненцев в чемпионате России.