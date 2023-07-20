Семак: матч за Суперкубок давно в прошлом, мотивация «Зенита» — побеждать в каждом матче

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о целях команды на новый сезон, заявив, что они остаются неизменными.

«Что касается матча за Суперкубок, то он уже давно остался в прошлом, все наши мысли — о новом чемпионате. Так же, как и в прошлом году, так же, как в позапрошлом. Нужно играть и показывать, на что мы способны. Самая главная мотивация для нас — побеждать в каждом матче, а как будет складываться чемпионат, посмотрим», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» под руководством Семака ни разу не занимал по итогам сезона РПЛ место ниже первого. Сине-бело-голубые пять раз подряд стали чемпионами России. Также команда Семака уже четыре года подряд выигрывает Суперкубок страны.