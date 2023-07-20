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«Крылья Советов» презентовали новую форму команды на пляже

«Крылья Советов» презентовали новую форму команды на пляже
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Самарские «Крылья Советов» в своей официальной группе «ВКонтакте» представили новую форму команды на предстоящий сезон-2023/2024.

В презентационном видеоролике футболисты основного состава «Крыльев» играют на берегу Волги в пляжный волейбол, после чего отправляются купаться в реке. В конце видео игроки делают совместное фото, презентуя все варианты новой формы. Футболки полевых игроков выполнены в традиционных для самарского клуба голубом и белом цветах. Форма голкипера оранжевого цвета.

Фото: ФК «Крылья Советов»

В сообщении о новой форме пресс-служба «Крыльев» отметила летнюю атмосферу города.

Первый матч нового сезона «Крылья Советов» сыграют на выезде 22 июля. Первым соперником самарцев в чемпионате России станет грозненский «Ахмат».

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