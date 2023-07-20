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Главный тренер «Ахмата» Ташуев: сборы в Кисловодске непростые, раньше уровень был другой

Главный тренер «Ахмата» Ташуев: сборы в Кисловодске непростые, раньше уровень был другой
Сергей Ташуев
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился эмоциями от сборов в Кисловодске.

«Раньше уровень сборов было немного другой — Австрия, Словения. Организация, спарринг-партнёры тоже отличались. Сегодня, к сожалению, другая данность. Мы планировали провести один сбор в Москве, но, к сожалению, всё было занято. По логистике сборы в Кисловодске непростые — это не то место, где организовывают сборы для команд высокого уровня. Но наши менеджеры, руководство клуба сделали всё возможное. Мы жили в хорошем отеле с хорошим питанием.

Поле немного было сложноватым, потому что свежее на шикарном новом стадионе. Из-за этого некоторые игроки получили повреждения — Ризван Уциев, но уже тренируется в общей группе и нормально работает. Второй момент — спарринг-партнёры. Мы играли с соперниками низших лиг, поэтому не всегда была мотивация у футболистов. Настраивать было сложновато, да и соперник не всегда играл правильно в отборе.

Если говорить про объём работы, то он весь выполнен. Посмотрим, что будет. Мы общаемся с ребятами, опрашиваем, медицинский штаб работает. Все говорят, что состояние нормальное и готовы начинать сезон», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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