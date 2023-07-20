Литвинов: «Спартак» — моя команда, не буду рассматривать предложения из России

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался на тему возможного ухода из команды.
«Я сейчас играю за «Спартак» и не думаю о каких-то деньгах. Если российские клубы будут делать мне предложения, я не буду их рассматривать. Моя команда — «Спартак». Понятно, когда речь заходит о европейском футболе, — это уже другое дело, так как играть в Европе — мечта любого футболиста, скачок в карьере. Очень рад за Кузяева, желаю ему удачи. Наши фанаты радуются, когда мы переходим в европейские команды.
Как бы я ответил на вопрос о переходе в ЦСКА? Я рад находиться в «Спартаке» — это моя огромная мечта. Я не могу такой переход представить, потому что здесь у меня в команде те люди, которые помогали в академии, молодёжке. Это моя семья. Сейчас у меня представление, что я не могу никуда уйти», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».
- 20 июля 2023
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