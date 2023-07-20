Марио Фернандес объяснил, почему официальное объявление в «Зените» задерживалось

Защитник «Зенита» Марио Фернандес объяснил, почему официальное объявление о его переходе в санкт-петербургский клуб задерживалось.

«Я очень счастлив, рад, что я здесь. Всегда интересно и круто проходить церемонию представления. В очень хорошем настроении сейчас. Я работаю на полную, выкладываюсь на максимум, чтобы как можно скорее набрать все необходимые кондиции, вернуться в свою лучшую форму и быть готовым помогать команде на поле.

Почему задерживалось объявление? Я был в Бразилии с семьёй, никуда спешить не хотелось. Решили коллегиально дождаться уже матча за Суперкубок, когда он пройдёт, и после него в спокойной обстановке подписать все документы», — сказал Фернандес журналистам.

Некоторые телеграм-каналы распространяли информацию о лишнем весе Фернандеса, из-за которого задерживалось официальное объявление о его переходе.