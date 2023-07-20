Фернандес: разговоры с ЦСКА ни к чему не привели. Переход в «Зенит» — большое счастье

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес раскрыл некоторые подробности своего перехода в клуб, отметив, что переговоры с ЦСКА ни к чему не привели.
«Да, было небольшим сюрпризом, что на меня вышел «Зенит», но одновременно с этим — большой честью и счастьем. Когда закончились мои отношения с «Интером», какое-то время велись разговоры с ЦСКА, но они ни к чему не привели. Возник «Зенит». С той величиной, которая есть у этого клуба, для меня большая честь и большое счастье быть здесь», — сказал Фернандес журналистам.
Ранее в ЦСКА заявили, что расторгли контракт с Фернандесом весной 2022 года, после чего тот на правах свободного агента перешёл в бразильский «Интернасьонал». Также представители армейцев обвинили бразильца в нарушении «джентльменского соглашения», в то же время признавшись, что не хотели платить деньги за игрока другого клуба.
- 20 июля 2023
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