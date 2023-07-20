Марио Фернандес отреагировал на отставку Станислава Черчесова из «Ференцвароша»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес отреагировал на информацию об увольнении главного тренера венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова.
«Замечательный специалист и прекрасный тренер, который оставил след в истории российского футбола. Я вчера узнал об этой новости и был удивлён — всего одно поражение и сразу отставка. Уверен, очень скоро он найдёт себе следующую работу и продолжит показывать свой класс», — сказал Фернандес журналистам.
Напомним, Черчесов был уволен после поражения «Ференцвароша» в матче квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщил президент венгерского клуба. Под руководством Черчесова Фернандес играл за сборную России, в том числе на чемпионате мира 2018 года.
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