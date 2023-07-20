«Даже день в «Спартаке» — огромное счастье». Джикия — о своём возможном переходе в «Зенит»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгия Джикия ответил на вопрос о возможности своего перехода в санкт-петербургский «Зенит». Он отметил, что даже не думает об этом, так как связан с красно-белыми контрактом, что считает огромным счастьем.
«Могу ли я представить, что перейду в «Зенит»? Давайте говорить так — в нашем футболе в последние месяцы происходит достаточно интересных и обсуждаемых событий. Оказывается, такое в футболе бывает. Но каждый случай индивидуален.
Что должно произойти, чтобы я согласился на переход в «Зенит», учитывая заканчивающийся через год контракт со «Спартаком»? Что касается моего контракта: год в «Спартаке» — огромное счастье. Поверьте мне, даже день в «Спартаке» — это огромное счастье. Кроме того, поправлю вас — у меня не год контракта, а год плюс один. И я планирую сделать так, чтобы у меня был ещё этот один год. Поэтому два года в «Спартаке» — очень хороший срок контракта.
Что должно случиться? Я об этом даже не думаю, как бы вы ни хотели услышать от меня какой-либо ответ», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».
- 20 июля 2023
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