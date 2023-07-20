Защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропустит минимум три месяца из-за травмы

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропустит из-за травмы голеностопа минимум три месяца. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, ранее на этой неделе агент Дивеева Олег Ерёмин сообщал, что российский защитник может пропустить первый матч нового сезона из-за полученного в матче с «Зенитом» за Суперкубок повреждения голеностопа. Дивеев был заменён в перерыве игры с сине-бело-голубыми, вместо него на поле вышел Кирилл Набабкин.
Позднее появилась информация, что Игорю Дивееву потребуется операция. В прошлом сезоне 23-летний футболист провёл 20 матчей за ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Красно-синие завершили кампанию на втором месте и выиграли Фонбет Кубок России.
- 20 июля 2023
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