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Агент Игоря Дивеева подтвердил, что защитнику потребуется операция на голеностопе

Агент Игоря Дивеева подтвердил, что защитнику потребуется операция на голеностопе
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Олег Ерёмин, агент защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию о том, что Дивееву потребуется информация на голеностопе.

«Игорю потребуется операция, травма голеностопа оказалась серьёзной. По срокам ничего конкретно не могу сказать», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Игорю Дивееву может грозить операция.

Напомним, 15 июля в матче за Суперкубок России ЦСКА уступил питерскому «Зениту» по итогам серии пенальти — 0:0 (4:5 пен.). Дивеев был заменён в перерыве игры с сине-бело-голубыми, вместо него на поле вышел Кирилл Набабкин. В прошлом сезоне 23-летний футболист провёл 20 матчей за ЦСКА в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Красно-синие завершили кампанию на втором месте и выиграли Фонбет Кубок России.

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