Сафонов: Черчесов — герой России, он может возглавить «Спартак»

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что бывший главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов может возглавить московский «Спартак».
«Возвращаться в Россию или оставаться в Европе, это должен решать сам Черчесов. Было бы интересно посмотреть на него в России. Это же всё-таки герой России. Громко сказано? Ну, он же завоевал восьмое место на чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта. О Черчесове нет среднего мнения, одни им довольны, другие — нет. Но, если честно, то я бы лучше на Гвардиолу посмотрел.
Возможно ли когда-то возвращение Черчесова в «Спартак»? В «Спартаке» всё возможно. У них вообще не поймёшь, откуда и кто берётся. Черчесов может возглавить и «Спартак», и «Амкар», но второй вариант для него всё-таки ближе. Ещё есть вариант с «Сочи». Борис Ротенберг потянет финансовые запросы Черчесова», — приводит слова Сафонова Legalbet.
Напомним, Черчесов был уволен из «Ференцвароша» в среду, 19 июля, после разгромного поражения от «КИ Класвика» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов (0:3). 59-летний специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года, выиграв два чемпионских титула и Кубок страны.
Черчесов работал главным тренером московского «Спартака» с 2007 по 2008 год. Красно-белые под его руководством стали серебряными призёрами чемпионата России.
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