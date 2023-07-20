Источник: «Локомотив» продлит контракт с Карпукасом до лета 2027 года

«Локомотив» близок к продлению контракта с полузащитником Артёмом Карпукасом. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, новое соглашение между сторонами будет рассчитано до конца июня 2027 года. На данный момент идут последние согласования документа. С высокой долей вероятности, в ближайшее время соглашение будет подписано.
Карпукас является воспитанником «Локомотива». Он находится в системе московского клуба с 2013 года.
В сезоне-2022/2023 21-летний полузащитник провёл 35 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с московским клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
- 20 июля 2023
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