Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 20 июля

Сегодня, 20 июля, стартовал чемпионат мира по футболу среди женщин. В матче первого тура группы А встречались национальные команды Новой Зеландии и Норвегии, в матче группы B играли сборные Австралии и Ирландии.

Сборная Новой Зеландии обыграла Норвегию в матче открытия домашнего чемпионата мира с минимальным счётом. Единственный во встрече гол забила Ханна Уилкинсон на 48-й минуте. Отметим, что под занавес матча новозеландка Риа Персиваль не реализовала одиннадцатиметровый удар.

Национальная команда Австралии благодаря голу Стефани Кэтли с пенальти одержала победу над сборной Ирландии. По состоянию на сегодняшний день сборная Новой Зеландии возглавляет группу A с тремя очками в активе. Австралия занимает первую строчку в группе B.

Результаты матчей 20 июля:

Новой Зеландия 1:0 Норвегия

Австралия 1:0 Ирландия