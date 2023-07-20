Андрей Афанасьев: московские клубы навяжут «Зениту» борьбу за чемпионство

Бывший футболист ЦСКА Андрей Афанасьев порассуждал о гонке за чемпионский титул в грядущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, что в грядущем сезоне можно ожидать сюрпризов. У «Зенита» будут конкуренты за чемпионство. Мне кажется, что борьбу сине-бело-голубым навяжут ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».

Очень надеюсь, что сезон будет интересным как для футболистов, так и для зрителей», – приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

В прошлом розыгрыше чемпионата России ЦСКА занял второе место, отстав от «Зенита» на 12 очков, а «Спартак» — третье. «Локомотив» и «Динамо» расположились на восьмой и девятой строчке соответственно.

Напомним, новый сезон в РПЛ стартует в пятницу, 21 июля. В матче открытия встретятся «Динамо» и «Краснодар». Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — в 19:00 мск.