Бруну Фернандеш — новый капитан «Манчестер Юнайтед»
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Пресс-служба английского «Манчестер Юнайтед» объявила о том, что 28-летний португалец Бруну Фернандеш стал новым капитаном клуба.
«Португальский полузащитник уже неоднократно надевал повязку за «Юнайтед», и Эрик тен Хаг (главный тренер «Манчестер Юнайтед» — Прим. «Чемпионата») подтвердил, что теперь он будет вести за собой команду на постоянной основе.
Фернандеш забил 64 гола и отдал 54 передачи всего в 185 играх за клуб с момента прихода в клуб в 2020 году.
Как капитан, двукратный обладатель приза сэра Мэтта Басби, выдаваемого лучшему игроку года в «Манчестер Юнайтед», продолжит поддерживать самые высокие стандарты в команде, поскольку «Юнайтед» стремится к успеху в сезоне-2023/2024 и последующих», — написано на официальном сайте клуба.
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