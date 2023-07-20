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«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Расмусу Хёйлунну

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Расмусу Хёйлунну
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«Манчестер Юнайтед» в скором времени направит «Аталанте» официальное предложение о приобретении форварда Расмуса Хёйлунна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, манкунианцы намереваются выиграть борьбу за игрока у «ПСЖ», который также обозначил свой интерес к 20-летнему датскому нападающему. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» достиг принципиальной договорённости с Расмусом по условиям личного соглашения.

В прошлом сезоне Хёйлунн сыграл за «Аталанту» 34 матча, в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи. Он перешёл в итальянский клуб в конце августа, а на старте сезона успел провести восемь матчей за «Штурм» из Граца, в которых забил шесть мячей.

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