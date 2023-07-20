«Боруссия» намерена приобрести Забитцера

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» и сборной Австрии Марселю Забитцеру. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, мюнхенский клуб готов расстаться с 29-летним хавбеком, несмотря на возможное усиление главного конкурента по чемпионату Германии. Однако «Бавария» рассчитывает выручить с продажи своего игрока не менее € 15-20 млн.

Сообщается, что представители дортмундцев ждут окончательного решения от Забитцера, прежде чем вступить в переговоры с «Баварией».

Во второй половине сезона-2022/2023 Забитцер выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. На его счету 18 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось о прекращении сотрудничества между «Боруссией» и защитником Нико Шульцем.