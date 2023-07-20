Александр Куртеян: не надо смотреть в паспорт игроков «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Александр Куртеян заявил, что большое количество слухов, связанных с дальнейшей судьбой бразильских легионеров петербуржской команды, могут отрицательно не неё влиять.

«У меня нет ощущения, что лодка «Зенита» раскачивается из-за того, что к бразильским игрокам есть интерес со стороны других клубов. Делать какие-то выводы по одной игре — я имею в виду матч за Суперкубок — рановато. Я уже читал много интервью на тему, что «Зенит», дескать, нет тот, противостоять ему будет проще. В любом случае на команду не очень хорошо влияют разговоры о том, куда и кто из бразильцев может уйти. Они уже приобретают характер панических настроений: гипс снимают, клиент уезжает! Повторюсь, не нужно делать выводов по предсезонным матчам, каким будет «Зенит» — это покажет только чемпионат, розыгрыш Кубка России.

Смущает ли меня большое количество иностранных игроков в команде? Я играл в «Зените», когда в клубе были собраны игроки из разных стран. Тогда никто не смотрел на национальность. И сейчас обращать внимания на это не нужно. Уверен, если бы в команде были молодые футболисты, отвечающие уровню Премьер-Лиги, способные решать серьёзные задачи, Сергей Семак поставил бы их в состав. А смотреть в паспорт, где указаны возраст и национальность игроков, — не самый лучший критерий. Я за то, чтобы играли лучшие», — приводит слова Куртеяна «РБ Спорт».