Директор «Ариса» по маркетингу: Кокорин вписал своё имя в историю

Директор «Ариса» по маркетингу Алексей Дозорцев поделился мыслями о выступлении российского нападающего Александра Кокорина на Кипре.
«Многие спрашивают, где находится Александр Кокорин, почему его не было на июльских сборах команды. Трансфер Кокорина принадлежит итальянскому клубу «Фиорентина», а в «Арисе» он выступал на правах аренды, срок которой истёк в июне. Безусловно, мы все хотели бы продолжения карьеры Саши у нас в «Арисе», да и он сам хотел бы. Однако футбол – большой бизнес, и в этой ситуации далеко не всё зависит от нашего клуба.
Как бы там ни было, сезон Кокорина на Кипре – это феномен. Он по праву стал лучшим футболистом сезона на острове, и этим всё сказано о нём как о футболисте. Вписал своё имя в историю», — приводит слова Дозорцева Cyprus Butterfly.
- 20 июля 2023
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