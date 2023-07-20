ЦСКА представил новую форму на сезон-2023/2024
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Футбольный клуб ЦСКА представил новую форму на следующий сезон.
Домашний комплект выполнен в традиционных для армейцев красно-синих цветах в полоску, а гостевой комплект выполнен в белом цвете, а резервная форма — полностью чёрная.
Красно-синяя полосатая форма – отсылка к 2003 году. Именно тогда ПФК ЦСКА впервые в своей истории стал чемпионом России.
К настоящему моменту на счету армейцев шесть побед в Российской Премьер-Лиге, восемь выигранных Кубков страны и семь Суперкубков.
Кроме того, ЦСКА стал первой российской командой, выигравшей еврокубок. В сезоне-2004/2005 красно-синие в финале Кубка УЕФА обыграли лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.
Прошлый сезон армейцы завершили на втором месте турнирной таблицы РПЛ и выиграли Кубок России.
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