ЦСКА представил новую форму на сезон-2023/2024

Футбольный клуб ЦСКА представил новую форму на следующий сезон.

Домашний комплект выполнен в традиционных для армейцев красно-синих цветах в полоску, а гостевой комплект выполнен в белом цвете, а резервная форма — полностью чёрная.

Красно-синяя полосатая форма – отсылка к 2003 году. Именно тогда ПФК ЦСКА впервые в своей истории стал чемпионом России.

К настоящему моменту на счету армейцев шесть побед в Российской Премьер-Лиге, восемь выигранных Кубков страны и семь Суперкубков.

Кроме того, ЦСКА стал первой российской командой, выигравшей еврокубок. В сезоне-2004/2005 красно-синие в финале Кубка УЕФА обыграли лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.

Прошлый сезон армейцы завершили на втором месте турнирной таблицы РПЛ и выиграли Кубок России.