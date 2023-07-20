Бывший полузащитник «Барселоны» Артур станет игроком «Фиорентины» — Романо

Полузащитник «Ювентуса» Артур Рамос в ближайшее время станет футболистом «Фиорентины». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, 26-летний хавбек будет отдан «фиалкам» в аренду до конца сезона за € 3-4 млн. В соглашение будет включено право выкупа футболиста за € 20 млн. Бразилец пройдёт медицинское обследование для перехода в «Фиорентину» в пятницу, 21 июля.

В сезоне-2022/2023 Артур выступал за «Ливерпуль» на правах аренды. На счету полузащитника лишь один матч за мерсисайдцев во всех турнирах. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о том, что российский нападающий Александр Кокорин может остаться в «Фиорентине».