Мэтт Доэрти вернулся в «Вулверхэмптон»
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31-летний ирландец Мэтт Доэрти вернулся в английский «Вулверхэмптон», сообщает пресс-служба клуба.
Ранее Доэрти выступал за мадридский «Атлетико». Во второй половине сезона-2022/2023 на счету 31-летнего защитника два матча за «матрасников» во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
С 2012 по 2020 год ирландский футболист защищал цвета «Вулверхэмптона». В течение этого периода он провёл более 300 матчей за клуб.
По итогам сезона-2022/2023 «Вулверхэмптон» занял 13-ю строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 41 очко в 38 играх. Предстоящий чемпионат «волки» начнут матчем с «Манчестер Юнайтед» 14 августа.
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