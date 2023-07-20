Гарри Кейн по-прежнему хочет в «Баварию» и не продлит контракт с «Тоттенхэмом»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн заинтересован в переходе в «Баварию», сообщает издание The Times.

По данным источника, 29-летний футболист не продлит истекающее следующим летом соглашение с английским клубом, если такое предложение ему поступит. Нападающий предпочитает перейти в «Баварию», но прежде мюнхенцам нужно будет договориться о трансфере с «Тоттенхэмом».

Ранее сообщалось, что первые предложения «Баварии» о приобретении Кейна «шпоры» отклонили. В сезоне-2022/2023 Гарри провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. Кейн — воспитанник системы «Тоттенхэма». За первую команду английский нападающий играет с 2011 года.

Примерная стоимость английского форварда, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 90 млн.