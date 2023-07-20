Агент Паулиньо: никто из ЦСКА со мной на связь до сих пор не выходил

Футбольный агент Педро Мендеш заявил, что у него не было контактов с ЦСКА по трансферу форварда «Спортинга» Паулиньо. Португалец ничего не знает о возможном переходе своего клиента в российский клуб.

«Никто из ЦСКА до сих пор не выходил со мной на связь», — приводит слова Мендеша «РБ Спорт».

Недавно в СМИ появилась информация о том, что ЦСКА сделал второе предложение по 30-летнему португальскому нападающему «Спортинга».

В сезоне-2022/2023 Паулиньо провёл 38 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6,5 млн.

Ранее главный тренер «Чайки» Игорь Семшов высказался о возможном переходе полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА в московское «Динамо».