Агент Паулиньо: никто из ЦСКА со мной на связь до сих пор не выходил

Футбольный агент Педро Мендеш заявил, что у него не было контактов с ЦСКА по трансферу форварда «Спортинга» Паулиньо. Португалец ничего не знает о возможном переходе своего клиента в российский клуб.
«Никто из ЦСКА до сих пор не выходил со мной на связь», — приводит слова Мендеша «РБ Спорт».
Недавно в СМИ появилась информация о том, что ЦСКА сделал второе предложение по 30-летнему португальскому нападающему «Спортинга».
В сезоне-2022/2023 Паулиньо провёл 38 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6,5 млн.
Ранее главный тренер «Чайки» Игорь Семшов высказался о возможном переходе полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА в московское «Динамо».
- 20 июля 2023
-
21:18
-
21:11
-
21:01
-
20:55
-
20:54
-
20:47
-
20:45
-
20:27
-
20:17
-
20:03
-
20:02
-
20:00
-
19:58
-
19:48
-
19:42
-
19:36
-
19:25
-
19:24
-
19:22
-
19:20
-
19:14
-
19:02
-
18:57
-
18:54
-
18:50
-
18:42
-
18:40
-
18:31
-
18:21
-
18:11
-
18:09
-
18:06
-
18:06
-
18:05
-
18:00