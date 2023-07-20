Булавин: думаю, даже тренеры «Зенита» недовольны тем, как выглядела команда

Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин оценил готовность сине-бело-голубых к сезону-2023/2024.

«Думаю, по тем матчам, что мы видели, даже тренеры «Зенита» не могут быть удовлетворены состоянием команды. Пока «Зенит» не в форме. Одни раньше приступили к тренировочной работе, другие — позже. У «Зенита» много легионеров из дальних стран. Трудно быстро привести их к общему состоянию. Малком был не тот, какого мы привыкли видеть, Клаудиньо тоже. Да любого можно взять и так про него сказать.

Понятно, что ребята выкладываются на полную, стараются, но как ты ни старайся, если физической формы нет, — а это было заметно по объёму работы, который проделывали футболисты, — то максимально хорошо выглядеть не будешь. Тренеры всё это видят. Пока ещё есть время, чтобы к чемпионату «довести» игроков до нужного состояния.

Считаю ли я, что в матче с ЦСКА за Суперкубок «Зенит» выглядел неважно? Даже неопытному человеку это было заметно. ЦСКА тоже не сказал бы, что хорошо был готов. Ещё есть что подтянуть. Это проблема всех команд — не только «Зенита» и ЦСКА, даже зарубежных. Пройдут первые пять туров чемпионата России, и там уже будет видно, кто на что способен», — приводит слова Булавина «РБ Спорт».