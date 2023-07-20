«Бавария» не подпишет вратаря «Валенсии» Мамардашвили этим летом

Вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили не присоединится к «Баварии» в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, стороны окончательно сошлись в том, что осуществить переход этим летом не удастся.
Сообщается, что ключевым фактором в срыве трансфера грузинского голкипера стало решение «Баварии» не отпускать своего вратаря Яна Зоммера в «Интер».
В прошлом сезоне 22-летний Мамардашвили сыграл за «Валенсию» 42 матча во всех турнирах, пропустил в них 49 мячей и девять раз оставил ворота в неприкосновенности. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее сообщалось о желании защитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайла Уолкера стать игроком «Баварии».
- 20 июля 2023
-
21:18
-
21:11
-
21:01
-
20:55
-
20:54
-
20:47
-
20:45
-
20:27
-
20:17
-
20:03
-
20:02
-
20:00
-
19:58
-
19:48
-
19:42
-
19:36
-
19:25
-
19:24
-
19:22
-
19:20
-
19:14
-
19:02
-
18:57
-
18:54
-
18:50
-
18:42
-
18:40
-
18:31
-
18:21
-
18:11
-
18:09
-
18:06
-
18:06
-
18:05
-
18:00