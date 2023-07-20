«Бавария» не подпишет вратаря «Валенсии» Мамардашвили этим летом

Вратарь «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили не присоединится к «Баварии» в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, стороны окончательно сошлись в том, что осуществить переход этим летом не удастся.

Сообщается, что ключевым фактором в срыве трансфера грузинского голкипера стало решение «Баварии» не отпускать своего вратаря Яна Зоммера в «Интер».

В прошлом сезоне 22-летний Мамардашвили сыграл за «Валенсию» 42 матча во всех турнирах, пропустил в них 49 мячей и девять раз оставил ворота в неприкосновенности. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о желании защитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайла Уолкера стать игроком «Баварии».