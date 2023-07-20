Матч ЧМ-2023 установил рекорд посещаемости женской игры в Австралии

Встреча между сборными Австралии и Ирландии, прошедшая в рамках чемпионата мира по футболу среди женщин и завершившаяся победой первых со счётом 1:0, собрала рекордную для женского футбола Австралии аудиторию. Игру посетили 75 784 зрителя, сообщает официальный аккаунт женского ЧМ в «твиттере».

Надо отметить, что эта встреча вошла в топ-10 самых посещаемых матчей в истории женского футбола, расположившись на 9-й позиции в этом рейтинге.

Напомним, сегодня, 20 июля, стартовал чемпионат мира по футболу среди женщин, проходящий в Австралии и Новой Зеландии. Национальная команда Австралии благодаря голу Стефани Кэтли с пенальти одержала победу над сборной Ирландии. Благодаря этой победе Австралия занимает первую строчку в группе B.