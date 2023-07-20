«Манчестер Юнайтед» объявил о приобретении Андре Онана

Камерунский голкипер Андре Онана перешёл в «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба.

Игрок заключил с манкунианским клубом контракт до лета 2028 года. Напомним, ранее на этой неделе сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заплатит «Интеру» € 55 млн за трансфер Онана.

За «нерадзурри» 27-летний вратарь выступал с лета 2022 года. К итальянскому клубу он присоединился из «Аякса". Дебютный матч за амстердамцев в высшем дивизионе Нидерландов Андре провёл 20 августа 2016 года, появившись на поле в игре с «Виллем II»

В сезоне-2022/2023 Онана вместе с «Интером» дошёл до финала Лиги чемпионов, где миланская команда уступила «Манчестер Сити» (0:1). В рамках Серии А за «нерадзурри» камерунец провёл 24 матча и пропустил 24 гола. Восемь игр голкипер отстоял на ноль.