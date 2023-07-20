Онана: присоединиться к «Манчестер Юнайтед» — невероятная честь для меня

Голкипер Андре Онана прокомментировал свой переход в «Манчестер Юнайтед».
«Присоединиться к «Манчестер Юнайтед» — невероятная честь. Я усердно работал всю свою жизнь, чтобы достичь этого момента, преодолевая на этом пути множество препятствий. Выход на «Олд Траффорд», чтобы защищать наши ворота и вносить свой вклад в команду, станет ещё одним потрясающим опытом. Для меня это начало нового путешествия с новыми товарищами по команде и новыми амбициозными целями, за достижение которых нужно сражаться.
В истории «Манчестер Юнайтед» было немало прекрасных вратарей, и теперь я сделаю всё возможное, чтобы в ближайшие годы создать своё собственное наследие. Я взволнован возможностью снова поработать с Эриком тен Хагом, и мне не терпится внести свой вклад в успех, которого, я знаю, он полон решимости добиться в этом великом футбольном клубе», — приводит слова Онана пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Напомним, Онана и тен Хаг ранее пересекались в «Аяксе».
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