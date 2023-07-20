Главред Napoli Magazine: вероятно, после перехода Хвичи в «Наполи» интерес к РПЛ повысился

Итальянский журналист, главный редактор известного издания Napoli Magazine Антонио Петраццуоло ответил на вопрос журналиста о том, стала ли Российская Премьер-Лига популярнее в Италии после перехода в «Наполи» грузинского вингера Хвичи Кварацхелии.
«Удивлены ли в Италии, что футболист, выросший в чемпионате России, может так играть? Футбол един — если ты хорош, то можешь заиграть в Италии точно так же, как и в России, Бразилии или Аргентине. Думаю, у людей в Италии не было никаких мыслей, связанных с игрой Хвичи в чемпионате России.
Вероятно, интерес к чемпионату России и игрокам Премьер-лиги со стороны итальянских клубов после приезда Хвичи повысился, но в целом о чемпионате России в Италии пока мало что известно. Мало кто следит за ним», — приводит слова Петраццуоло «РБ Спорт».
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