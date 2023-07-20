Карло Анчелотти: не буду говорить о сборной Бразилии — я тренер «Реала» и остаюсь здесь

Главный тренер «Реала» Мадрид Карло Анчелотти прокомментировал слухи, связывающие его с работой в сборной Бразилии.
«Я никогда не буду говорить о Бразилии. Я тренер «Реала» и остаюсь здесь. Больше не буду говорить об этом. У меня есть контракт, и я его придерживаюсь. А там посмотрим, что будет в следующем году», — приводит слова Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, ранее президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес заявил, что Анчелотти возглавит сборную летом 2024 года, сразу после того, как истечёт контракт тренера с «Реалом». Итальянский специалист работает в испанском клубе с 2021 года. Прежде он уже возглавлял «сливочных» в период с 2013 по 2015 год.
Под его руководством «Реал» становился чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды выигрывал Лигу чемпионов.
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