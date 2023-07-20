Садио Мане готов перейти в «Аль-Наср». Нападающий «Баварии» принял предложение саудовцев
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Футболист «Баварии» Садио Мане близок к переходу в «Аль-Наср», сообщает L’Equipe.
По данным источника, сенегальский нападающий ответил согласием на предложение саудовского клуба. Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предложил Мане контракт на € 25 млн в год, в то время как «Бавария» хочет выручить с трансфера 31-летнего игрока не менее 32 млн.
В сезоне-2022/2023 на счету Мане 38 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее в своей карьере сенегальский нападающий выступал за «Ливерпуль», «Саутгемптон» и «РБ Зальцбург».
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