«Балтика» представила форму на сезон-2023/2024

Пресс-служба калининградской «Балтики» представила домашнюю и гостевую формы клуба на сезон-2023/2024.
«Изумительная жемчужина природы. Она сурова и прекрасна одновременно. Характер и непредсказуемость, мощь и изящество — всё это Балтика.
Фото: ФК «Балтика»
Новая форма команды вдохновлена красотой и величием Балтийского моря — главной визитной карточкой Калининградской области», — написано в телеграм-канале «Балтики».
Фото: ФК «Балтика»
В прошлом сезоне калининградский клуб стал вторым в Мелбет Первой лиге, набрав 67 очков в 34 играх, и благодаря этому получил путёвку в высший российский дивизион. В рамках первого тура Российской Премьер-Лиги «Балтика» сыграет в гостях с «Сочи» на стадионе «Фишт» 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
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