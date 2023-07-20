Вячеслав Булавин: про «Зенит» уже шутят, что это команда из Бразилии

Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин заявил, что клуб из Петербурга не должен тратить большие средства на покупку легионеров.

«Я отрицательно отношусь к покупке большого количества бразильцев, мне это не нравится. Ну серьёзно, уже шутки пошли: «Зенит», – дескать, клуб не из Санкт-Петербурга, а из Бразилии. Обидно, что так. Легче купить игроков, чем готовить в академии? Ну это от политики клуба зависит. Главный тренер должен отслеживать этот процесс, его помощники. Сейчас «Зенит» отказался от привлечения в команду юных футболистов.

Хотя, я думаю, из ста молодых ребят, выпускающихся из школ и академии, можно выбрать нескольких, кто пригодился бы «Зениту». Вот же сейчас взяли мальчишку – Дмитрия Васильева, полузащитника. Отлично играл на предсезонном турнире, получал призы «Лучшему игроку» после матчей. Но я в целом считаю, что не стоит тратить такие средства на иностранных игроков, какие тратит «Зенит». Я – за ограничения. Но и за конкуренцию тоже. Потому что конкурировать могут между собой и российские футболисты. Как раньше было.

Каждый боролся за своё место на поле – когда не было ни иностранцев, никого. Мне кажется, что в команде должно быть не больше трёх легионеров. Когда их группа слишком многочисленная, начинаются проблемы. У нас в «Зените» так было, когда в Ленинград приезжали ребята из Закавказья или других регионов. Целостность коллектива сразу нарушалось», — приводит слова Булавина «РБ Спорт».