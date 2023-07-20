Новичок «Манчестер Юнайтед» Андре Онана будет выступать под номером 24

Камерунский голкипер Андре Онана, ставший сегодня новым игроком «Манчестер Юнайтед», будет выступать под 24 номером, сообщается в социальных сетях клуба.

С этим номером Онана начинал свою профессиональную карьеру. В течение одного из сезонов он пробовал играть под 1 номером, но всё пошло не так. Затем в следующем сезоне Онана вернул себе 24 номер. Изначально камерунец выбрал этот номер, потому что отмечает день рождения 2 апреля — 02.04.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Напомним, игрок заключил с манкунианским клубом контракт до лета 2028 года.

Предыдущим клубом камерунца был «Интер». В сезоне-2022/2023 Онана вместе с бывшими партнёрами дошёл до финала Лиги чемпионов, где миланская команда уступила «Манчестер Сити» (0:1). В рамках Серии А за «нерадзурри» камерунец провёл 24 матча и пропустил 24 гола. Восемь игр голкипер отстоял на ноль.