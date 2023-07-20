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Саудовский «Аль-Ахли» сделал предложение тренеру «Фулхэма» Силве

Саудовский «Аль-Ахли» сделал предложение тренеру «Фулхэма» Силве
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«Аль-Ахли» нацелен на сотрудничество с португальским специалистом Марку Силвой, который на данный момент работает в «Фулхэме», сообщает Sky Sports.

По информации источника, представители саудовского клуба предложили португальскому тренеру двухлетний контракт с жалованием в размере € 46 млн за сезон.

Соглашение Силвы с «Фулхэмом» рассчитано до конца июня 2024 года. У 46-летнего специалиста в контракте с английским клубом прописаны отступные в размере € 7 млн. Отмечается, что «Аль-Ахли» готов их выплатить.

В прошлом сезоне «Фулхэм» занял десятое место в чемпионате Англии, набрав 52 очка в 38 матчах. До работы с лондонским клубом Силва возглавлял такие команды, как «Спортинг», «Олимпиакос», «Халл Сити», «Уотфорд» и «Эвертон».

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