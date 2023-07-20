Де Хеа отказался от приглашения «Интера» на место Онана

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа ответил отказом на предложение «Интера» заменить ушедшего в манкунианский клуб Андре Онана, сообщает издание Daily Record.

По данным источника, теперь «нерадзурри» сосредоточат своё внимание на приобретении Анатолия Трубина из «Шахтёра» либо Яна Зоммера из «Баварии». Отмечается, что де Хеа предпочитает вернуться в Ла Лигу, где он выступал за мадридский «Атлетико» перед переходом в «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне 32-летний испанский голкипер сыграл 58 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, пропустив в них 61 гол и 25 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. В составе манкунианского клуба испанский вратарь выиграл восемь трофеев, одержав победу в чемпионате Англии в 2013 году.

Этим летом Давид де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.