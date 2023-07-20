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Спортдир «МЮ»: Онана уже является одним из лучших вратарей мира

Спортдир «МЮ»: Онана уже является одним из лучших вратарей мира
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Спортивный директор английского «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто прокомментировал подписание 27-летнего камерунского голкипера Андре Онана.

«Андре был нашим лучшим выбором на место нового голкипера «Манчестер Юнайтед», с точно подходящими техническими характеристиками и личностными качествами. Он добивался успеха на протяжении всей своей карьеры. Мы знаем, что Андре ещё больше добавит победного менталитета, который мы формируем в нашей команде.

Он уже является одним из лучших вратарей мира. Мы твёрдо верим, что в ближайшие годы он будет развиваться ещё больше» — приводит слова Мерто официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, игрок заключил с манкунианским клубом контракт до лета 2028 года. Его предыдущим клубом был «Интер».

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